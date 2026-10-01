紀欣：面對中美二戰共識，台灣人民如何抉擇

紀欣。（中評社資料圖） 中評社台北10月2日電（作者 紀欣）9月24日，在為習近平舉行的歡迎儀式及國宴致辭時，特朗普和習近平均讚揚中美兩國在二戰期間並肩作戰的友情。峰會結束後，白宮發布的簡報指出：“兩國領導人回顧了美國和中國在二戰期間是盟友，並肩作戰贏得戰爭的情景”，中國大陸方面則特別將“中美曾為二戰盟友並肩作戰贏得勝利”寫入“八點成果共識”。



不料，竟遭到台灣對外單位及陸委會駁斥“完全扭曲歷史事實”，也引發社會各界熱議。



中國國民黨表示，“賴政府只有在對自己有利的時候，才會提及1949年以前的中華民國歷史。”《聯合報》社論指出，“民進黨政府極力切割大陸時期的中華民國歷史，不曾有過二戰戰勝國的自豪感，只有濃濃戀殖的台獨史觀與終戰紀念，現在要拿什麼去爭回二戰歷史話語權”，還要民進黨在“指正特朗普前先救救自己的史觀吧”。



其實，對日抗戰勝利是包括台灣人民在內的全體中國人民浴血奮戰的成果，也是中國在戰後收復台灣的重要基礎。去年10月24日，台灣光復80周年前夕，大陸全國人大常委會通過決定設立10月25日為“台灣光復紀念日”，就是為了表明台灣光復是全體中華兒女的共同榮光，是兩岸共同的歷史記憶，理當共同紀念。



更重要的是，依據台灣現行法制，中國的主權和固有疆域從未變更，大陸和台灣是一個國家之內的兩個地區，現在雖然處於分隔狀態，但中國的主權從未分割，也必須走向統一。這說明，蔡英文將“中華民國歷史從1949年起算”，賴清德提出的“新兩國論”以及上溯荷蘭殖民的“1624史觀”，已把“中華民國”與“台獨”在事實上畫上等號，嚴重背離了兩岸同屬一個中國的歷史與法理事實。



毋庸置疑，此次習特會最重要的政治成果是中美雙方同意構建“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”。而中國外長王毅在會後特別對“尊重”這個關鍵詞做了精準闡釋：尊重就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。不難判斷，美國若想在中美戰略合作和兩國關係發展上排除干擾，就必須慎重處理台灣問題。



聽其言而觀其行。美國不能止於口頭承諾，還必須訴諸各項行動，例如停止對台軍售，禁止國會任意通過違反“中美三公報”的所謂“友台”法案，禁止卸任官員及議員對“台獨”勢力釋放錯誤訊息等等。



今年11月12日是孫中山先生誕辰160周年，台灣各界與其擔心“中華民國歷史被中共整碗捧去”，與其爭辯國、共兩黨何者在抗日戰爭中做出較大貢獻，還不如認真思考如何在孫中山先生畢生追求的“國家統一、振興中華”事業上發揮重要作用，並為台灣人民爭取到永遠的和平及最大的發展利益。



歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創！



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）