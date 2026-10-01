張亞中：一個“孝”字，一座介子推文化園

張亞中立於介之推“華夏忠孝第一人”碑。署名者為台灣勝大莊創辧人李志仁先生，一生致力於弘揚傳統中華文化。 右一為夏縣楊麗娜副縣長，右二為山西運城李昭陽副部長。 中評社台北10月2日電（作者 張亞中）出席第三十七屆關公文化旅遊節期間，在山西運城市李昭陽副部長、夏縣楊麗娜副縣長，以及多位當地企業家的陪同下，我專程前往夏縣裴介鎮，參觀介子推文化園。



車行河東大地，窗外田野舒展，秋意已悄悄染上枝頭。對許多人而言，介子推是一位存在於春秋史書與寒食傳說中的人物；然而，當我真正走進文化園，穿行於殿宇、碑刻、塑像與草木之間，才深深感受到：介子推並沒有遠去。他留下的忠與孝，仍然在這片土地上靜靜地生長。



一個“孝”字的重量



走進文化園，我首先想到的是中國文字中的“孝”字。



從傳統字形的意象來看，“孝”字上半部是“老”的省形，下半部是“子”。它仿彿描繪著一個孩子承托、攙扶長者的畫面：老人將生命交給下一代，子女則以肩膀承擔起照顧父母的責任。



這個字沒有華麗的修飾，卻把中華文化中最深沉的親情，濃縮在簡單的筆畫裡。



孝，不只是供養父母，使其衣食無缺；更重要的是體貼父母的心意，尊重父母的人格，在他們年老體弱時不離不棄。父母曾牽著孩子學步，當父母年邁時，子女便應攙扶甚至背起他們，走過人生最後一段路。



如果要在中國歷史人物中，尋找一個能夠把“孝”字形象化的人，我想到的就是介之推。



在後世廣為流傳的故事裡，介之推背負年邁的母親走入綿山。山路崎嶇，林木幽深，一個“子”背著一位“老”者，一步一步走向深山。這幅畫面，恰似一個有血有肉、行走於山林之間的“孝”字。



他背負的不只是母親衰老的身軀，也是為人子女的責任；走進的不只是一座綿山，更是一個中國人安身立命的道德世界。



十九年追隨，一朝功成身退



介之推生活於春秋時期，是晉國公子重耳流亡期間的隨從之一。



晉國發生驪姬之亂後，重耳被迫出亡，顛沛流離十九年。他曾遭冷落、受驅逐，也曾缺衣少食、命懸一線。介之推在重耳最艱難的歲月裡一路追隨，沒有爵位，沒有俸祿，也不知道流亡何時才會結束。

