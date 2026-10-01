特寫：國慶北京滿城煙火慶華誕

2026年10月1日清晨，隆重的升國旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周年。新華社 中評社北京10月2日電（評論員 楊流昌）10月1日的北京，剛入秋的風裹著頤和園、中山公園飄來的桂花香漫過大街小巷，甜絲絲的氣團蹭過行人的髮梢，整座城市浸在溫柔又熱烈的歡慶氛圍裡，連路邊行道樹的銀杏葉都浸著暖融融的光，晃得人心裡發暖。



天安門廣場上的大花籃前聚滿了人，花籃裡的太平花、映山紅開得熱熱鬧鬧，籃身紮著的紅絲帶在風裡輕輕晃。穿藏青校服的小學生，舉著小國旗蹦跳著讓父母拍照，額頭上貼的紅星貼紙在陽光下亮閃閃的；頭髮花白的老人扶著欄杆，反復端詳花籃上的“祝福祖國”字樣，攥著老伴的手輕聲念叨“去年的花籃好像還沒這麼高”；操著各地口音的遊客擠在一處，手機快門聲混著笑聲此起彼伏，有背包客舉著自拍杆，把身後的國旗和花籃一同框進鏡頭裡，笑著說要把這張照片寄給遠方的家人。長安街沿線的燈杆上掛滿了國旗，風一吹就是一片流動的紅海，路過的共享單車車把上、外賣小哥的頭盔上、小朋友的髮梢上，隨處可見紅色的國旗貼紙，晃得人眼睛發亮。



有剛結束騎行的小夥子停在路邊，把手裡多餘的一面小國旗，遞給了旁邊攥著空糖紙眼巴巴看的小朋友，孩子舉著旗子蹦得老高，笑聲飄出去老遠。



胡同裡的煙火氣更足。前門附近的老院子門口，街坊們搬著小馬紮湊在一處，手裡搖著蒲扇嘮家常，石桌上擺著剛切的五仁、流心月餅，還有剛從門頭溝摘回來的脆甜冬棗，咬一口哢嚓響，甜汁順著指縫往下流。院牆上插著的國旗被風刮得獵獵響，和旁邊人家收音機裡飄出來的京劇唱腔和在一處，格外好聽。有穿漢服的小姑娘舉著團扇從巷子裡跑過，裙擺上繡的祥雲圖案跟著風飄，引得街坊們都轉頭看，老奶奶還笑著塞了半塊月餅到她手裡。社區組織的國慶市集正熱鬧，穿紅馬甲的志願者給路過的老人遞國旗，還順手給拄拐的老大爺塞了個印著“歡度國慶”的搪瓷缸，缸子還溫著，裡面剛好裝著剛泡好的菊花茶；賣冰糖葫蘆的大叔吆喝得比平時更響亮，山楂果上裹的糖霜脆得掉渣，見了小朋友就多塞一顆山楂糖，樂得孩子直蹦，糖渣沾在嘴角也顧不上擦；幾個半大孩子舉著糖畫追跑，有畫兔子的，有畫天安門的，糖稀的甜香飄出半條街，連趴在牆頭上的橘貓，都探著腦袋往下看，尾巴晃得牆頭的狗尾巴草直抖。



商圈的氛圍又添了幾分鮮活的煙火氣。王府井步行街上，商戶門口都貼著燙金的“歡度國慶”紅貼紙，風一吹就嘩啦啦響，和路邊的電子屏滾動的國慶祝福聲交疊在一起。連鎖奶茶店推出了國慶限定的“中國紅”奶蓋款，奶蓋上印著小小的紅星圖案，取餐台上擺著免費送的小國旗，不少拿到飲品的年輕人，先舉著杯子和門口的國旗燈牌合影，轉頭就把照片發在了朋友圈，配文是“今天的快樂是祖國給的”。商場中庭的快閃活動，引得路人紛紛駐足，穿街舞服的少年們跳完一段勁曲，音樂忽然切換成《歌唱祖國》，周圍的顧客自然而然地跟著哼唱，不知是誰先舉起了手裡的國旗，很快紅色的小旗子就匯成了一片晃動的海洋，有推著嬰兒車的媽媽，舉著孩子的小手輕輕晃，繈褓裡的小娃娃睜著圓溜溜的眼睛，盯著滿場的紅色笑出了聲，嘴角掛著的口水泡泡在燈光下亮晶晶的。



城南南苑郊野公園裡藏著更鬆弛的歡慶。大片的波斯菊和硫華菊開得正好，粉的黃的花浪順著坡地鋪到遠處，風一吹就翻起層層花浪，沾得路過的人褲腳都是淡淡的花香。不少家庭支起了印著國旗圖案的天幕，帳篷邊掛著的小串燈和國旗彩帶纏在一處，風一吹就晃出細碎的光，野餐布上擺著的橘子滾到草裡，被追跑的小朋友一腳踢得老遠。孩子們舉著吹泡泡的玩具從花間跑過，飄起來的泡泡上都印著細碎的紅星，落在草葉上像撒了一把碎星。草坪上的自發演出正熱鬧，穿漢服的姑娘抱著琵琶彈《我的祖國》，指尖撥出的弦音清清脆脆，旁邊穿登山服的大哥，掏出笛子應聲和著，周圍野餐的人紛紛停下筷子打節拍，有大爺乾脆站起來亮了一嗓子京腔，尾音拖得長長的，引得周圍掌聲一片，歌聲混著青草香飄得漫山遍野。



傍晚時分，亮馬河邊的步道上擠滿了散步的人。有人鋪了格子野餐墊坐看晚霞，墊上擺著剛買的糖炒栗子和冰汽水，栗子殼剝了小半堆，滾得墊邊都是；有人抱著吉他彈《我和我的祖國》，旁邊的人自然而然跟著合唱，歌聲順著河風飄出很遠，連水面上的野鴨子都撲棱著翅膀跟著晃，劃出一道道細碎的水紋。對岸的寫字樓外牆上，亮起了“祖國萬歲”的燈光秀，暖黃的光落在水面上，晃出一河碎金，有情侶靠在欄杆邊看燈光秀，女生把手裡的小國旗插在男生的背包帶上，兩個人笑著拍下河面的光影，連風裡都裹著踏實的幸福感。



這就是國慶節的北京，沒有刻意的煽情，只有隨處可見的熱忱：是外賣單上備註的“麻煩騎手小哥也拿張小國旗，祝祖國生日快樂”，是地鐵裡陌生人遞過來多餘的國旗貼紙，是老人家說起“這些年變化太大，現在的日子真是太好了”時發亮的眼睛，是路口交警頭盔上貼著的小紅星在路燈下閃的光，是便利店結賬時店員笑著遞過來的印著國旗的購物袋，是出租車裡掛著的小國旗，隨著車輛行駛輕輕晃的影子。所有細碎的歡喜湊在一處，順著秋風吹過每一條胡同、每一條街道，飄進每扇亮著燈的窗，就是最生動、最滾燙的家國祝福。