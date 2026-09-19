快評：國民黨誰選2028　言之尚早

台中市長盧秀燕受訪。（中評社資料相） 中評社快評／台中市長盧秀燕1日出席民眾黨主席黃國昌網路直播《民眾有本4，直球問大事》，民眾拋問“會不會參選2028”？盧秀燕表示，“老實說，我還沒有決定”。這是盧秀燕首次明確回答會不會參選問題，並且明确說還沒有決定。



盧秀燕還說，世事難料，不要以為卸任剩下兩個多月，一定可以安全下莊，可能還會發生天災人禍或意想不到的事情，她現在還是要全力以赴，關注市政。



國民黨誰選2028，外界不時出現各種猜測，盧秀燕常被點名，她自己也逐漸露出企圖心，但確實還未有決定，也不可能現在就明確說會不會參選。2026九合一選舉將進入關鍵衝刺期，國民黨內的權力結構與參加大選的出線機制仍有極大變數。



除了盧秀燕之外，國民黨內還有多個“太陽”，尚未“定於一尊”。藍營內部的共識是“沒有2026，就沒有2028”。2026的選舉結果將直接影響藍營內部人物的政治分量與話語權。此外，2028年藍白能否合作、遊戲規則也都尚未明朗。



可以斷言，在2026年台灣地方選舉完成前，任何關於2028候選人的預測都充滿變數。國民黨誰選2028，目前言之尚早。盧秀燕說“我還沒有決定”，相信是大實話，她也只能這樣說。