烏克蘭空軍一架米格-29戰機被擊落

米格-29戰機。資料圖圖源：外媒 中評社北京10月2日電／新華社報道，烏克蘭空軍1日在社交媒體發文稱，烏空軍一架米格-29戰機當天在前線地區執行作戰任務時遭俄軍導彈襲擊，戰機飛行員陣亡。

烏空軍稱，這架戰機被俄軍一枚導彈擊中後，飛行員實施了彈射逃生但未能生還。