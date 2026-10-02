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烏克蘭空軍一架米格-29戰機被擊落
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2026-10-02 06:03:08
米格-29戰機。資料圖圖源：外媒
中評社北京10月2日電／新華社報道，烏克蘭空軍1日在社交媒體發文稱，烏空軍一架米格-29戰機當天在前線地區執行作戰任務時遭俄軍導彈襲擊，戰機飛行員陣亡。
烏空軍稱，這架戰機被俄軍一枚導彈擊中後，飛行員實施了彈射逃生但未能生還。
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