傅聰代表28國發言　促取消單邊強制措施

4月7日，在位於紐約的聯合國總部，中國常駐聯合國代表傅聰（前排中）在安理會就一項涉及霍爾木茲海峽的決議草案進行表決時投反對票。（新華社資料圖片） 中評社北京10月2日電／中國常駐聯合國代表傅聰10月1日代表28個觀點相近國家在聯大第三委員會就單邊強制措施作共同發言，敦促國際社會堅決遏止這一非法行徑。



據央視新聞報道，傅聰說，當前單邊主義肆意蔓延，單邊強制措施大行其道。歷史證明，單邊強制措施是造成國際亂象、破壞世界秩序的罪魁禍首之一。



國際社會必須保持清醒，加強團結合作，堅決遏止這一非法行徑。發展中國家及其人民仍在繼續遭受單邊強制措施的負面影響。這些單邊強制措施違背主權平等與合作原則，干涉他國內政，違反《聯合國憲章》宗旨和原則，有悖於多邊主義和國際法。



傅聰說，儘管國際社會反復呼籲立即取消單邊強制措施，但這些非法舉措繼續對目標國家及其人民造成嚴重後果，甚至危及生命。



單邊強制措施以及次級制裁和過度遵守，加劇當前人道和經濟挑戰，嚴重威脅糧食、能源和金融安全。將關稅作為單邊脅迫工具的做法日益增多，包括依據國內法作出單方面認定、以國家安全或人權為借口加征額外關稅，進一步將經貿問題政治化，損害多邊貿易體制，擾亂全球產業鏈供應鏈，阻礙有關國家實現可持續發展目標的努力。



單邊強制措施嚴重違反了包括生命權、健康權、發展權、受教育權在內的基本人權，阻礙了目標國家實現上述人權的能力。



傅聰說，28國重申反對單邊強制措施，並呼籲少數西方國家聽從國際社會的正義呼聲，立即無條件徹底取消單邊強制措施。



28國也呼籲聯合國會員國、聯合國系統和其他國際組織共同反對這些非法措施，向受制裁國家提供支持，幫助它們緩解困難。28國請聯合國秘書長繼續監測強行以單方面經濟措施為手段進行政治和經濟脅迫的情況。



傅聰系代表安提瓜和巴布達、白俄羅斯、玻利維亞、布基納法索、柬埔寨、喀麥隆、中非共和國、古巴、朝鮮、埃及、赤道幾內亞、厄立特里亞、埃塞俄比亞、伊朗、老撾、馬里、尼加拉瓜、尼日爾、巴基斯坦、俄羅斯、南蘇丹、斯里蘭卡、巴勒斯坦、蘇丹、烏幹達、委內瑞拉、津巴布韋和中國等28個國家作共同發言。