澤連斯基稱烏國產彈道導彈完成首次實戰

2月14日，在德國慕尼黑，烏克蘭總統澤連斯基在慕尼黑安全會議上發表講話後向觀眾致意。（新華社資料圖片） 中評社北京10月2日電／烏克蘭總統澤連斯基1日晚在社交媒體發文稱，由烏克蘭私營防務企業生產的型號為FP－7的戰術彈道導彈完成首次實戰。



據新華社報道，澤連斯基稱，FP－7戰術彈道導彈接下來將進入量產階段。



據生產該導彈的“燃點”公司官網發布的信息，FP－7導彈有效載荷為200公斤，打擊距離可達250公里，該導彈使用陸基發射平台。目前正在研發的“弗蕾婭”防空系統基於FP－7彈道導彈技術。