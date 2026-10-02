【
大
中
小
】 【
打 印
】
澤連斯基稱烏國產彈道導彈完成首次實戰
http://www.CRNTT.com
2026-10-02 10:13:26
2月14日，在德國慕尼黑，烏克蘭總統澤連斯基在慕尼黑安全會議上發表講話後向觀眾致意。（新華社資料圖片）
中評社北京10月2日電／烏克蘭總統澤連斯基1日晚在社交媒體發文稱，由烏克蘭私營防務企業生產的型號為FP－7的戰術彈道導彈完成首次實戰。
據新華社報道，澤連斯基稱，FP－7戰術彈道導彈接下來將進入量產階段。
據生產該導彈的“燃點”公司官網發布的信息，FP－7導彈有效載荷為200公斤，打擊距離可達250公里，該導彈使用陸基發射平台。目前正在研發的“弗蕾婭”防空系統基於FP－7彈道導彈技術。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
烏克蘭空軍一架米格-29戰機被擊落
(2026-10-02 06:03:08)
烏對俄發起秘密機器人攻勢
(2026-09-30 05:09:17)
俄烏無人艇交戰 專家解析
(2026-09-30 05:02:50)
歐盟考慮為烏等四國擬定專門入盟路線圖
(2026-09-29 10:28:49)
歐盟未能就向烏提供“愛國者”導彈達成一致
(2026-09-29 08:55:15)
俄稱打擊多個目標 烏稱擊退多次進攻
(2026-09-29 08:45:01)
波蘭軍方：一無人機在波烏邊境附近墜毀
(2026-09-29 08:39:10)
韓國要求烏克蘭道歉
(2026-09-28 16:56:49)
俄稱打擊烏數據中心 烏稱擊退俄軍攻勢
(2026-09-28 15:17:38)
俄國防部稱打擊烏克蘭海軍基地
(2026-09-28 09:25:13)