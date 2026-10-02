迪拜飛以色列航班到底發生了什麼？

飛機在進入約旦空域時突然高度驟降，客機在約30秒內驟降4300米。（央視國際時訊視頻截圖） 中評社北京10月2日電／當地時間10月1日，此前一天發生的迪拜航空安全事件的更多細節得以披露，在使其更具戲劇性的同時顯得疑點重重。



據央視新聞報道，有航空專家表示，該架客機能安全著陸，堪稱奇跡。客機上協助制伏副駕駛的一名以色列乘客說，自己是通過看系列紀錄片《空中浩劫》獲得的經驗，從而救下了一飛機人。



目前，阿聯酋、沙特、以色列三方均在調查該事件，以色列方面更欲推動引渡該客機的嫌疑人副駕駛，但被指面臨外交與法理障礙。



170多名乘客遭遇驚魂時刻



當地時間9月30日，從阿聯酋迪拜飛往以色列特拉維夫的一架迪拜航空公司客機上，170多名乘客遭遇驚魂時刻：30秒內飛行高度突然驟降4300米；客機先後發出7700、7500緊急代碼；以色列擔心發生劫機，緊急出動戰機；乘客和機組人員衝進駕駛艙，制服了刺傷機長的副駕駛，機上原定接替執飛下個航班的兩名飛行員得以控制飛機；1小時後，客機降落在沙特阿拉伯境內的塔布克機場，尾翼受損但乘客無恙。



以色列總理府發言人施皮爾曼說，遇刺機長渾身是血，倒在駕駛艙地板上，但仍用“最後的力氣”打開了駕駛艙門鎖。數名意識到情況異常的乘客隨即衝入駕駛艙，發現受傷機長倒在地上，而那名行凶的飛行員正站在操縱台前，猛砸操控面板。一名乘客隨後與之搏鬥並將其制伏。



以色列官員欲推動引渡副駕駛



以色列國家安全部部長本－格維爾10月1日表示，他將要求安全內閣推動引渡試圖劫持迪拜航空公司飛機的副駕駛。



本－格維爾在聲明中表示，他將呼籲司法部和相關外交官員“動用一切可用手段”，將該名嫌疑人引渡至以色列，並在以色列的司法體系下對其進行起訴。以色列方面分析稱，這一引渡訴求面臨複雜的外交與法理障礙。

