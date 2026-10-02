日本把移民叫無聲的侵略？高市新政火上澆油

去年7月，民眾在日本參政黨的街頭演說活動中示威，他們手舉“日本人優先就是歧視”的標語表達抗議。（新華社資料圖片） 中評社香港10月2日電／日本政府10月1日起大幅調高外國人申請永久居留許可（永居）的費用，由1萬日圓暴增至20萬日圓，是原來的20倍，並新增收入、養老金、日語能力等要求。



據大公文匯報報道，居日外國人批評新政不公，缺乏長遠考慮。日媒亦批評政府出於政治利益推行排外政策。這種將極度依賴的外國勞工視為“臨時工”的做法，終將削弱日本對國際人才的吸引力，反噬日本自身經濟。



外國家庭：手續費或耗盡2年積蓄



根據日本出入國在留管理廳的新規，自10月1日起，申請永居的費用上調19倍至20萬日圓，申請5年或更長居留需繳納7.5萬日圓，經濟困難及難民申請者可獲減免。



除費用外，申請條件亦全面收緊：申請者須擁有不低於日本家庭平均年收入水平（2024年為575萬日圓）的穩定收入；原則上需具備日本語能力試驗N3水平；預估養老金福利需達已繳納30年養老金保險者的水平，不達標者個人金融資產或被納入評估。



日本公民或永居者配偶申請永居的門檻，亦由“結婚3年且在日居住1年”上調至“結婚5年且在日居住3年”。新規將於2027年4月正式實施，年收入要求追溯適用於今年4月起的申請。



一名在富山縣經營東南亞食材店的41歲越南籍男子表示，他與妻子及3個孩子已在日本生活10年，剛符合申請條件，但全家5人申請手續費高達100萬日圓（約5萬港元），將直接耗盡家中近兩年的積蓄。



在東京生活工作10年的37歲斯彭斯質疑：“外國人被當成了政策工具。我們被要求賺取高於日本人平均水平的收入，還要支付高昂的費用，才能在這裡工作和納稅。語言、文化壁壘本就已經讓不少人才望而卻步，這項政策缺乏長遠考量。”



來自美國的教師麥克亞當斯在日本生活了13年，妻子為日本人，最近申請永居被拒，原因竟是晚交了一天養老金。他在社交平台分享經歷後，收到大量網民留言勸他離開日本。有網友指出，日本政客只會將問題歸咎於外國人，而非真正解決本國的結構性困境。

