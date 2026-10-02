普京嚴厲警告：若俄遇襲不惜動用全武庫

10月1日，在俄羅斯首都莫斯科，俄羅斯總統普京出席俄智庫瓦爾代國際辯論俱樂部第23屆年會全體會議並發表講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月2日電／當地時間10月1日，俄羅斯總統普京在俄智庫“瓦爾代國際辯論俱樂部”第23屆年會全會活動上表示，如果俄羅斯在波羅的海沿岸的“飛地”加里寧格勒州或其他俄聯邦領土遭到直接攻擊，俄方將考慮動用其武器庫中的全部武器。



據央視新聞報道，北約近期頻頻針加里寧格勒開展演習。對此，俄方此前曾發出嚴厲警告稱，如果北約封鎖加里寧格勒州，俄方準備動用包括核武器在內的一切手段保衛領土。



另據新華社報道，同在這場活動上，普京談及俄烏衝突時表示，歐洲應摒棄陣營對立，衝突各方需要重建某種“穩定的平衡”。他同時警告，當前主要大國擁有足以“毀滅一切生命的武器”，在這種情況下，公開宣稱要使對手遭遇“戰略失敗”只會提高衝突進入“最殘酷階段”的風險。



普京表示，西方多年來在烏克蘭助長攻擊性民族主義和“恐俄”情緒，企圖把烏克蘭變成對抗俄羅斯的工具，這種做法把俄羅斯推向不得不用武力捍衛自身的境地，但“使俄羅斯遭受戰略失敗”無助於實現和平。



普京稱，俄烏衝突各方遲早需要重建某種“穩定的平衡”，這要求相互妥協、相向而行，而西方國家必須清醒評估局勢。他說，西方國家還需要適應多極世界現實，學會在尊重國際社會多數國家核心利益的基礎上開展合作。



普京說，俄羅斯願和其他國家共同制定面向未來的“現實路線圖”，推動建立更穩定的多極國際秩序。他還警告說，當前尤其需要避免“最具破壞性的威脅”成為現實，否則隨著各方的強硬回應不斷積累，局勢可能在“非常迅速且出人意料”的情況下發展到無法挽回的地步。



瓦爾代國際辯論俱樂部成立於2004年，每年舉辦一次年會，是世界各國政治家、學者交流互動的重要平台。本屆年會於9月28日至10月1日舉行，主題為“對未來的責任：可能性的邊界，抑或是無限的機遇”，來自40個國家和地區的約120名代表出席。