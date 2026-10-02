伊朗總統：不迴避與美對話　談判陷僵局

9月23日，在位於紐約的聯合國總部，伊朗總統佩澤希齊揚在第81屆聯合國大會一般性辯論上發言。（新華社資料圖片） 中評社北京10月2日電／伊朗總統佩澤希齊揚當地時間10月1日表示，伊朗不會迴避與美國對話。美國總統特朗普表示，有可能在美國中期選舉後加大對伊朗的打擊力度。



據央視新聞報道，佩澤希齊揚說，伊朗從未迴避過與美方對話，事實是美方並未尋求與伊朗進行對話。他表示，目前伊朗正在權衡美國對其最新提議的回應。伊朗方面此前一天稱，已收到美方對伊方關於重開霍爾木茲海峽最新提議的正式回應。



另據美國方面10月1日消息，美國總統特朗普表示，美國有可能在11月美國國會中期選舉後加大對伊朗的打擊力度。此前一天，特朗普在回答記者提問時稱，如果無法與伊朗達成協議，可能會發起軍事打擊，作出決定的時間正在臨近。



9月28日，美國和伊朗在美國紐約開啟了新一輪的間接會談。



據美國方面消息，由於雙方都不願做出讓步，談判陷入僵局。



伊朗外交部長阿拉格齊已從紐約返回德黑蘭。



此前，阿拉格齊25日在紐約聯合國總部舉行的記者會上宣布，伊朗已通過卡塔爾向美國轉達了重開霍爾木茲海峽和推進談判的條件。



美國方面消息稱，伊方提議，如美國解除海上封鎖、取消石油銷售制裁並恢復地區停火，伊朗將在七日內重新開放霍爾木茲海峽。美國總統特朗普26日稱，他已拒絕伊朗的這一提議。