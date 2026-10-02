年度最大下弦月10月3日現身

這是2025年8月17日在黑龍江省齊齊哈爾市拍攝的年度最大下弦月。（新華社資料圖片） 中評社北京10月2日電／天文科普專家介紹，10月3日，年度最大下弦月將現身夜空，上演“半個月亮爬上來”的浪漫景致，感興趣的公眾不妨抬頭凝望，感受月色之美。



我們在地球上看到月球周而復始的圓缺變化現象，稱為月相。月球本身並不發光，我們所見的月光，是月球反射的太陽光。月球繞地球不停公轉，日、地、月三者相對位置不斷改變，地球上的觀測者看到月球被太陽照亮的區域大小、形狀隨之發生變化，由此產生陰晴圓缺的月相更迭。



據新華社報道，中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧介紹，月相變化有著固定周期，稱為朔望月周期，平均時長約29.53天。一個完整的月相循環依次為：朔（新月）、蛾眉月、上弦月、盈凸月、望（滿月）、虧凸月、下弦月、殘月。



楊婧告訴記者，2026年全年一共出現13次下弦月。其中10月3日的下弦月是本年度距離地球最近的一次，而全年最小下弦月則出現在3月11日。



不同於傍晚即可觀賞的滿月、上弦月，下弦月是屬於後半夜與黎明的天象，一般出現在農曆每月二十二、二十三，在午夜前後從東方升起，中午前後落下。從北半球觀測，它形似反寫的字母“D”，靜靜地懸於夜空。



月球繞地球公轉的軌道是橢圓形，地月距離會不斷發生變化。月球軌道上距離地球最近的位置，稱為近地點；最遠的位置，稱為遠地點。若下弦月運行至近地點附近，地月距離最近，月亮視直徑最大，便是年度最大下弦月；反之，當下弦月處在遠地點附近，地月距離最遠，月亮看上去最小，即為年度最小下弦月。



下弦月自帶清寂悠遠的詩意，自古便是文人吟誦的對象。唐代詩人王維“月出驚山鳥，時鳴春澗中”一句，描繪的正是下弦月子夜東升，月光靜灑夜空的獨特景致。



為了更好觀賞這輪年度最大下弦月，楊婧建議，優先選擇東方視野開闊、光污染較弱的地點，午夜前後觀測效果最好。彼時，下弦月恰好懸於東北方低空，便於觀賞。如果借助雙筒望遠鏡觀測，斜射的陽光會在月面投下長長的陰影，將環形山的立體輪廓清晰勾勒出來，別有一番韵味。攝影愛好者可拍攝帶地景的月照，地景映襯讓畫面更有意境。