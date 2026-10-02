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日美聯合軍演 美軍新導彈系統首次部署
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2026-10-02 11:26:02
中評社北京10月2日電／10月2日，據日本廣播協會（NHK）報道，本月19日起，日本自衛隊和美軍等將舉行大規模聯合實戰演習。
據央視國際時訊報道，相關人士透露，在此次演習中，美軍的新型岸艦導彈系統“海軍／海軍陸戰隊遠征艦艇攔截系統（NMESIS）”計劃部署到日本最西端的與那國島。
此外，射程達數百公里級的日本陸上自衛隊岸艦導彈也計劃進行部署。
這兩種裝備均是首次部署至與那國島。
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