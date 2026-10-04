香港牛頭角：從客家古村蛻變的現代社區

如今的牛頭角邨緊鄰地鐵站，社區周邊交通便利（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月4日電（記者 盧哲）牛頭角邨——這個位於香港九龍、因海灣形似牛角而得名的社區，昔日曾是客家石礦村落。歷經徙置屋邨年代，如今的牛頭角已發展成為一個人口逾十六萬、交通便利、設施齊備的成熟社區。



牛頭角邨是“九龍十三鄉”之一，有百多年歷史，住有盧、李、廖、申、繆等姓的客家人。清朝時期，牛頭角與鯉魚門、茜草灣、茶果嶺合稱“四山”，村民以打石和種田為生。



1966年，政府正式清拆牛頭角邨，其後於1966年至1967年間興建牛頭角政府廉租屋邨，1968年竣工，其後擴建至可容納36400名居民。



1973年房委會成立後，該邨更名為牛頭角上邨，旁邊的新區則改稱牛頭角下邨。1980年代末，房委會發起“整體重建計劃”，牛頭角下邨成為市區最後一個開展重建的徙置區，重建後於2012年及2015年入夥，提供4806個單位。牛頭角上邨則於2009年重建完成，成為香港首個獲中國綠色建築評價三星級認證的公屋（香港公共屋邨、公共租住房屋）項目。



如今的牛頭角邨，社區周邊交通便利，區內設施種類齊全，設有中學、小學，有街市、商場、醫院、診所、零售店舖等，還有體育館、公園、街道遊樂場等康樂設施。在設施新穎的同時，也設置了“懷舊角”及“文化廊”等，這個在地的民間展覽館讓居民日常路過都能一瞥舊日時光。



“懷舊角”在牛頭角上邨近山一隅，重現了舊式屋邨店舖如茶餐廳及雜貨舖的景物，往下的“文化廊”展出不同行業的舊物；一路之隔的下邨則布置了數個模擬昔日的牛下單位，邨內走廊亦有舊日生活物品分門別類地展出，令“牛上牛下”的鄰里情懷散布於重建後的屋邨的不同角落。



從被清拆的客家古村，到今日人口逾十六萬、設施完備的現代社區，牛頭角的百年變遷，正是香港市區更新歷程的縮影。

