中國製造火遍歐洲　訂單追加不斷

浙江慈溪研發的各種取暖器新品（視頻截圖） 中評社北京10月2日電／浙江慈溪是我國主要的取暖器生產基地之一，往年的這個時候，當地的取暖器工廠本該陸續進入收尾階段。但今年，多家企業的生產線卻全線滿負荷運轉，工人加班加點趕工。



據央視財經報道，一批又一批“補單”，正從歐洲飛來。一場由歐洲天然氣價格波動引發的訂單回流，給中國取暖器產業按下“加速鍵”。



歐洲市場需求旺 取暖器迎來“補單潮”



在浙江省慈溪市的一家取暖器生產企業，11條產線滿負荷運轉，260多名工人正加緊生產一款節能靜音取暖器。企業負責人介紹，這批產品的客戶來自德國，今年上半年簽訂的50餘萬台取暖器訂單已發貨完畢，但到了8月，德國客戶又追加了訂單。目前僅一家德國超市的返單量就達12萬台，法國、西班牙等歐洲市場也在陸續返單。



在慈溪另一家取暖器生產企業，工人們正趕制一款準備發往西班牙的新款電熱油汀，這批1萬台油汀是8月底剛補的訂單，將於10月上旬完成出貨。



企業負責人介紹，這款油汀採用了新的結構，在產品上增設了管型散熱件，增強了對流效應，大幅提升了加熱效果。它在西班牙的市場銷售價為240歐元，目前已賣出7萬台，公司目前還有26萬台油汀訂單。今年公司前8個月出口額達6500萬元，同比增長42%。



數據顯示，慈溪全市100多家取暖器生產企業的出口量約占全國的30%。今年前8個月，慈溪取暖器出口25.5億元，同比增長9.9%。其中，對歐洲出口16億元，同比增長12.5%。



歐洲人為什麼青睞“慈溪造”？



承接歐洲市場帶動的補單熱潮，浙江慈溪取暖器產業的增長動能正加速切換。當地企業緊貼海外需求迭代產品，依托完整產業鏈配套，在全球市場持續釋放競爭力。



在浙江慈溪一家電器生產企業，研發人員正根據歐洲客戶的需求做功能設計。公司負責人介紹，公司今年新推出的冷暖淨風機，集制熱、制冷、空氣淨化、氛圍燈等功能於一體，售價100多歐元，上市半年多銷量已突破5萬台。



在慈溪另一家生產企業，一款節能靜音取暖器上線不到一年已賣出50多萬台，據介紹，普通取暖器運行噪音在50分貝左右，這款產品通過設計優化，將運行噪音降至35分貝左右。企業今年已研發62款新品，從風道優化到殼體減震、從單風機到雙風機，每一處細節的改進都來自客戶的真實需求。



一單單“補單”的背後，是一座小城積攢多年的產業底盤。



完整的家電產業配套體系——從模具設計、注塑噴塗到關鍵零部件和包裝，企業在慈溪本地都能找到貨源。



正是這套配套的支撐，加上“貼著客戶走”的精準研發，讓一家生產企業的負責人說：“客人只要有需求，我們隨時可以像快餐店一樣把‘飯菜’端出來。”