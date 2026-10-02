國慶首日逾52萬人訪港　景色不輸外國名勝

破邊洲以高聳的六角形岩柱而聞名，吸引大批旅客登山打卡。（圖片來源：大公文匯報） 中評社香港10月2日電／一連七日的內地國慶黃金周假期10月1日展開，旅客樂聚香江，截至昨晚9時，本港各口岸共錄得89.7萬出入境人次，逾52萬人次訪港，其中近27萬是內地旅客，較去年黃金周首日增加約16%。



據大公文匯報報道，除傳統景點外，“上山下海”的特色深度游大受歡迎，西貢破邊洲預約名額連續六日爆滿，有北京旅客昨日早上七時已抵達破邊洲觀景台，贊嘆香港從繁華鬧市到郊野景點交通配套快捷、便利；有參加海島生態游的旅客認為，香港海岸風光不輸其他以海島聞名的國際旅遊勝地；有來港慶生的旅客第四度訪港，認為香港真是“好客之都”，獨自出游亦毋須擔心安全。香港好玩、有禮、安全，令旅客留下深刻印象。



政府及業界近年積極推動旅遊業升級轉型與多元化發展，以自然海岸風光聞名的西貢吸引不少旅客到訪，其中萬宜水庫東壩及破邊洲成為本港旅遊熱點。為有效管理人流及提升訪客體驗，破邊洲在黃金周期間實施預約制，每日上午9時至下午5時需預約進入，每天限2000人。



旅客：香港風光不輸外國名勝



大公報記者昨日早上8時抵達破邊洲觀景台步道入口，見到許多旅客已提前到場，三五成群朝觀景台方向前行。



北京旅客王小姐一行在國慶黃金周前已抵港，昨日一早乘的士抵達東壩，約7時已到達觀景台打卡。王小姐表示，曾在內地游歷不同名山大川，惟未曾想過香港的山海亦如此壯麗，絲毫不遜其他國際知名的旅遊勝地。她亦贊嘆香港交通配套完善，“由尖沙咀前往青山綠水的破邊洲，只用了不到一小時！”她表示，游覽破邊洲觀景台後，打算返回市區游覽及購物，她認為這種交通便捷的獨特優勢，正是香港服務旅客的“硬實力”。



來港慶生的浙江旅客蘇小姐已第四度訪港，她說感受到香港愈來愈好客。她曾趁來港轉機到市區游玩，遇到不少香港市民暖心幫助，體會到香港人的好客，例如在茶餐廳用餐時，有市民向她介紹美食攻略；乘搭巴士時，有乘客提醒她下車按鐘的文化。她認為香港作為旅遊目的地非常安全，笑稱獨自到鹹田灣扎營“最擔心的只是野豬”。



西貢半島以山巒、郊野公園、島嶼及白沙海灘聞名，更擁有六角形火山岩柱、海蝕洞及海蝕拱等世界罕有的地貌。國慶黃金周首日，西貢碼頭一早已有大批旅客等候乘船出海觀光。有旅客告訴記者，過往來港多數在市區景點游玩，對香港的自然海岸風光感到新奇，今次游歷一番後，以後會再來深度體驗。

