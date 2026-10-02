謝鋒接受美媒採訪　詳解中美關係新定位

中國駐美國大使謝鋒接受美《新聞周刊》專訪。（網頁截圖） 中評社北京10月2日電／當地時間9月29日，中國駐美國大使謝鋒就習近平主席對美國進行國事訪問和中美關係，接受美國《新聞周刊》（Newsweek）高級外交政策記者湯姆·奧康納專訪。訪談內容10月1日在該刊網站刊登。



據中國駐美國大使館消息，謝鋒表示，此訪創造了中美交往的歷史，具有里程碑意義：這是習近平主席時隔11年再次對美國進行國事訪問；從初夏北京會晤到金秋華盛頓重聚，兩國元首半年內實現互訪；美方給予最高規格禮遇，特朗普總統夫婦親赴機場迎接，體現雙方相互尊重、禮尚往來的互動模式；此訪達成實質性、有分量的成果，為跨越“修昔底德陷阱”求解，為開辟大國正確相處之道指明方向。



謝鋒歸納，此訪成果共識體現在五方面：兩國元首同意相互支持辦好APEC和G20峰會，均有意出席對方主辦的會議；將中美關係新定位拓展為“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”；達成繼續暫停相互加征關稅、“300億對300億”對等降稅安排，中方新增列管易制毒化學品，兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄；中方宣布未來5年邀請10萬名美國青少年來華交流，大熊貓“平平”“福雙”落戶亞特蘭大動物園；兩國元首憶及中美並肩贏得二戰勝利，同意攜手捍衛二戰勝利成果。



談及伊朗問題，謝鋒指出，中方一貫秉持客觀公正立場，認為極限施壓換不來和平，支持美伊回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，盡早重啟對話談判。



謝鋒闡釋新定位內涵：尊重即尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，台灣問題是中方不容挑戰的底線紅線；公平即不搞零和博弈，中美不必諱言競爭，但競爭應該講規矩、守規則、有邊界，是“田徑賽”而非“拳擊賽”；對等即兩國主權平等，雙方要用好政治外交和經貿磋商兩大機制，為中美關係加裝“減震器”。



經貿方面，謝鋒介紹，9月20日至23日，中美經貿團隊在紐約、華盛頓舉行第八輪磋商，達成建立中美貿易投資理事會、“300億對300億”對等降稅、中方進口美國煤炭、設立農業工作組、就金融服務領域達成原則共識、建立人工智能對話等十項成果，並同意將暫停相互加征關稅延期至2027年1月10日。



謝鋒強調，中美同為人工智能大國，要“安護欄”“裝剎車”，而非“搞競賽”“拉鐵幕”。雙方9月已舉行首次人工智能對話，商定11月再次舉行，並同意建立人工智能事件溝通渠道。他指出，DeepSeek等中國大模型全球下載量突破100億次；7月美國人工智能模型“越獄”事件，緊急救場的正是中國企業開發的開源模型。“開源開放、合作共享不會帶來不安全，脫鈎圈地、畫地為牢才是真風險”，雙方應確保人工智能帶來的不是“人類的黃昏”，而是“新紀元的黎明”。



謝鋒表示，美涉華民意經歷五年低谷後持續回暖，芝加哥全球事務委員會最新民調顯示，支持對華接觸合作的美國民眾占比達57%；今年上半年美國赴華遊客在非中國周邊國家中居首位。期待雙方增加直航航班、便利簽證手續，以雙向奔赴的暖流驅散“寒蟬效應”陰霾，讓中美友誼之花向陽生長。