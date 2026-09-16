《中國評論》月刊第346期內容介紹

第346期《中國評論》月刊2026年10月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港10月3日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第346期《中國評論》月刊2026年10月號已出刊。本期《中國評論》共刊發15篇文章，涵蓋台灣、文化、國際、科技等議題。



本期“專題”欄目聚焦五年規劃與香港治興，刊發了《香港首個五年規劃與香港特色制度構建》《香港社會國家認同的影響因素與促進機制——基於國安法實施前後的實證考察》和《總體國家安全觀下港澳維護國家安全的經驗互鑒》三篇文章。



海南大學“一帶一路”研究院院長、絲路智谷研究院院長梁海明，和海南大學“一帶一路”研究院助理研究員文美炫聯合發表《香港首個五年規劃與香港特色制度構建》一文。文章指出，香港制定和發佈首個五年規劃，主動對接國家“十五五”規劃，是“一國兩制”實踐進入新階段的重要標誌。本研究從深層次矛盾與新發展需求出發，剖析香港首個五年規劃以“有效市場”和“有為政府”相結合重構治理邏輯、以創科與人才雙重驅動經濟結構轉型升級、在堅守“一國兩制”框架下實現資本主義制度自我更新的內在機理，並從民生制度化、評估監督機制、以“超級合夥人”新角色促進區域聯動發展、強化“四中心一高地”建設、統籌發展和安全五個方面提出構建路徑。本研究認為，香港首個五年規劃是“經濟計劃”而非“計劃經濟”，在不改變香港資本主義制度內核的前提下，開啟“一國兩制”框架下的“有香港特色資本主義制度”的構建進程，也為全球提供了新型資本主義發展的範例。



在《香港社會國家認同的影響因素與促進機制——基於國安法實施前後的實證考察》一文中，廈門大學台灣研究院助理教授艾民偉指出，國家認同是中華民族共同體意識的心理基礎。本文使用實證研究方法考察了國安法實施前後香港居民國家認同的變化及其影響因素。研究發現，國安法實施後，香港居民對內地影響力的看法更加積極，對本地公共機構的信任度也顯著回升。但是，不同媒介使用帶來相反效果：常看電視的人國家認同感更高，而頻繁使用互聯網並信任網絡信息的人則認同感較低。此外，國家認同的提升還受到居民感受到的收入分配公平、對特區政府與執法機構的信任，以及對國家在亞洲與全球的影響力認知的影響，單純的經濟增長並無顯著推動作用。

