韓總統：若烏拒不道歉將採取進一步措施

8月15日，在韓國首爾世宗文化會館，韓國總統李在明發表致辭。（新華社資料圖片） 中評社北京10月2日電／韓國總統李在明稱若烏拒不道歉，將採取進一步措施。據韓聯社10月2日報道，李在明當日在X平台發文譴責稱：“關於朝鮮戰俘移交一事，烏克蘭方面主動提出保密要求並達成約定，（烏方）卻單方面對外公開。韓國總統已極盡禮節表達‘遺憾’，烏方卻聲稱從未達成保密約定，將他國國家領導人污蔑為說謊者。”



他接著表示：“我方要求烏方承認約定事實並道歉，烏克蘭反倒炒作‘南北軍事衝突迫近’，仿佛盼望朝鮮半島爆發戰爭，對此我方表示嚴重遺憾。”



李在明特別警告：“若烏方持續拒絕承認事實、拒絕公開道歉，韓方將採取進一步措施。此事關乎韓國國民與國家尊嚴，絕不能坐視不理。”



李在明此番表態，意在回應烏克蘭總統辦公室主任布達諾夫近期的社交媒體發文。布達諾夫在引用新聞快報採訪報道的社交帖文中，提及站在俄羅斯一方參戰的朝鮮軍隊，稱“朝鮮正從我們的戰爭中學習、整備武裝力量”。



他還聲稱，朝鮮軍隊的上述動向，“首要目的是為本國本土的主動作戰做準備”。



近期，針對烏克蘭公開朝鮮戰俘被移送韓國一事，韓烏雙方就是否曾達成“保密約定”各執一詞。



烏克蘭總統澤連斯基當地時間9月23日在紐約出席聯合國大會時表示，烏方日前將兩名朝軍俘虜送往韓國。對此，李在明在社交媒體發文指出，烏方違反雙方此前達成的保密約定，令人遺憾。但烏克蘭總統辦公室一名消息人士隨後反駁稱，雙方並未約定保密，韓烏由此陷入各執一詞的局面。



對此，青瓦台宣傳溝通首秘成耆洪當天發表立場文件，說明此前雙方的協商過程。他表示，在通過多種渠道進行長期、細致協商的過程中，烏克蘭政府曾提出，該問題非常敏感，可能引發國內輿論批評，認為烏政府放棄了以此換取多名本國戰俘的機會，故希望對此事予以保密。

