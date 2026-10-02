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王曦雨奪金　中國包攬亞運會網球女單金銀牌
http://www.CRNTT.com   2026-10-02 15:53:17
10月2日，王曦雨在比賽中回球。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京10月2日電／10月2日，名古屋亞運會網球女子單打決賽，中國隊包攬金銀牌！王曦雨2－0戰勝張帥奪得金牌。張帥獲得銀牌。

　　據央視新聞報道，這是自2006年多哈亞運會鄭潔摘金以來，中國隊在該項目上實現6連冠，連續3屆亞運包攬冠亞軍。

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