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王曦雨奪金 中國包攬亞運會網球女單金銀牌
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2026-10-02 15:53:17
10月2日，王曦雨在比賽中回球。（圖片來源：新華社）
中評社北京10月2日電／10月2日，名古屋亞運會網球女子單打決賽，中國隊包攬金銀牌！王曦雨2－0戰勝張帥奪得金牌。張帥獲得銀牌。
據央視新聞報道，這是自2006年多哈亞運會鄭潔摘金以來，中國隊在該項目上實現6連冠，連續3屆亞運包攬冠亞軍。
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