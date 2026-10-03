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枕戈待旦！中國陸軍某旅國慶假期戰備拉動演練
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2026-10-03 06:06:49
中評社北京10月3日電／央廣軍事報道，國慶假期，中國陸軍第71集團軍某旅開展戰備拉動演練，檢驗部隊戰備水平，提高快速反應和應急處置能力。
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