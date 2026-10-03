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安全感滿滿！武警官兵護航國慶出行路
http://www.CRNTT.com   2026-10-03 06:06:13
　　中評社北京10月3日電／央廣軍事報道，國慶假期第一天，北京迎來旅遊高峰。擔負執勤任務的武警北京總隊官兵加強秩序維護，全時堅守崗位，守護群眾平安出行。致敬！
 


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