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中國海軍第48批護航編隊技術停靠新加坡
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2026-10-03 06:20:02
中評社北京10月3日電／據北海艦隊：當地時間10月2日，中國海軍第48批護航編隊抵達新加坡，進行為期3天的技術停靠。技術停靠期間，編隊主要進行裝備檢修保養、物資補給等。
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