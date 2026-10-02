近日，南部戰區空軍航空兵某團開展飛行訓練。 中評社北京10月2日電／解放軍和武警部隊國慶節期間加強戰備值班 舉國歡慶時 將士弓滿弦



解放軍報報道，金秋時節，帕米爾高原已鋪開皚皚白雪。海拔4700多米的雪域高原上，中國陸軍某部紅其拉甫邊防連官兵迎著朝陽踏上新一天的巡邏路。千里之外，南海某海域，海軍蘭州艦破浪前行。艦上，值班官兵加強海空搜索觀察，時刻保持高度戒備狀態。



越是舉國歡慶時，越要綳緊戰備弦。國慶佳節之際，解放軍和武警部隊官兵加強戰備值班，保持規定戒備狀態，堅決維護國家安全和社會穩定，確保全國人民過一個歡樂、祥和、平安的節日。



10月1日上午，各戰區聯指中心大廳內，節日戰備值班井然有序，屏幕上多維態勢圖實時更新，各席位值班人員有條不紊地匯總數據、分析研判，鍵盤敲擊聲與口令聲交織起伏。陸軍防空部隊、空軍雷達部隊官兵堅守各自戰位，緊盯空域安全不放鬆，確保節日戰備萬無一失。執行戰備巡邏任務的海軍官兵牢記使命，高度警惕守衛祖國萬里海疆。駐守在全國各地的武警部隊官兵投入各大交通樞紐執勤一線，協助地方做好國慶假期執勤安保工作，守護人民群眾出行安全。



京畿腹地，警報驟響，中部戰區空軍地導某旅任務分隊官兵展開多模塊、多路機動部署，成功處置複雜特情。大山深處，火箭軍某部一場全流程模擬發射訓練臨機展開，擔負戰備值班任務的官兵迅疾衝向戰位，在規定時限內完成戰備等級轉換。深海大洋，正在執行戰備巡航任務的海軍鄭州艦圍繞多個實戰化科目展開專攻精練，指揮效能和打擊能力得到有效檢驗。擔負戰備值班任務的官兵表示：“我們一定時刻保持高度戒備狀態，守護祖國安寧！”

