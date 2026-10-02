】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】 
西藏墨脫邊防官兵國慶節踏上巡邏路
http://www.CRNTT.com   2026-10-02 17:53:05
　　中評社北京10月2日電／央廣軍事報道，國慶佳節，駐守在祖國邊陲的西藏軍區某部官兵再次踏上巡邏路。他們穿越峽穀密林，在巡邏路上向祖國母親深情告白。
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：