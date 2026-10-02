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西藏墨脫邊防官兵國慶節踏上巡邏路
http://www.CRNTT.com
2026-10-02 17:53:05
中評社北京10月2日電／央廣軍事報道，國慶佳節，駐守在祖國邊陲的西藏軍區某部官兵再次踏上巡邏路。他們穿越峽穀密林，在巡邏路上向祖國母親深情告白。
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