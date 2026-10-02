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日本最西端將首次部署日美岸艦導彈
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2026-10-02 17:52:05
中評社北京10月2日電／央視新聞報道，據日本方面10月2日消息，本月19日起，日本自衛隊和美軍等將舉行大規模實戰演習。據相關人士透露，在此次演習中，美國軍方的新型岸艦導彈系統“NMESIS”計劃部署到日本最西端的沖繩縣與那國島。此外，射程達數百公里級的日本陸上自衛隊岸艦導彈也計劃進行部署。這兩種裝備均是首次部署至與那國島。
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