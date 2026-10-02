美被曝向中東派遣第三艘航母　增派近萬名士兵

美國“羅斯福”號航母（資料圖） 中評社北京10月2日電／央視新聞報道，美國方面10月1日援引美官員的話稱，五角大樓正向中東派遣第三個航空母艦打擊群和更多海軍陸戰隊艦艇，還向該地區增派近1萬名士兵。



有消息稱，“羅斯福”號航母於9月27日離開加利福尼亞州聖迭戈港，“按計劃執行部署任務”。而由3艘兩棲艦艇組成的“馬金島”號兩棲戒備群於9月28日啟程，其上載有來自美國海軍陸戰隊遠征部隊的官兵。美國官員表示，艦艇、戰鬥機和海軍陸戰隊員將於11月底抵達中東地區。



美國目前已有兩艘航空母艦部署在中東，分別是“布什”號和“華盛頓”號。消息說，如果“華盛頓”號在“羅斯福”號抵達後繼續留在該地區，這將是自今年4月以來，美國首次在中東地區部署3個航母打擊群。不過，消息補充說，“華盛頓”號有可能離開中東，返回其位於日本的母港。



消息還稱，除“布什”號和“華盛頓”號航母外，“拳師”號兩棲戒備群的艦艇也部署在中東。一名官員表示，加上本周增派的官兵，中東地區的美軍人數將超過5萬人。



白宮和五角大樓發言人均未回應美國媒體的置評請求。



美國總統特朗普在10月1日發表的採訪中表示，11月美國中期選舉後，他“有可能”下令對伊朗發動更大力度的打擊。特朗普在採訪中還稱，他拒絕了伊朗提出的重新開放霍爾木茲海峽的提議，因為該提議“不夠好”。