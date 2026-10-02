美軍增兵中東，三航母“隱現”的三重考量

中評社北京10月2日電／多家美國媒體1日報道說，美軍正向中東地區增派兵力，包括“羅斯福”號航空母艦打擊群、多艘兩棲作戰艦艇以及數千名海軍陸戰隊員。



新華社報道，目前，美軍“布什”號和“華盛頓”號兩艘航母已部署在該地區，待“羅斯福”號航母抵達後，中東地區或再現三艘航母部署態勢。分析人士認為，美國此次增兵是出於軍事施壓等多重考量，有意進一步增加與伊朗博弈的籌碼。



據美國海軍學會新聞網此前報道，“羅斯福”號航母于9月27日從位於加利福尼亞州聖迭戈的母港“低調”出發，啟程時未舉行水兵列隊等傳統儀式。“羅斯福”號航母打擊群預計最快將於10月底駛入中東海域。



綜合多家美媒報道，此次與“羅斯福”號航母打擊群同赴中東的還有由3艘艦艇組成的“馬金島”號兩棲戒備群等。這些艦艇共搭載近一萬名美軍，包括超過7000名海軍官兵和約2000名海軍陸戰隊員。



美海軍官員表示，近幾個月來，美軍在中東地區部署約20艘海軍艦艇執行對伊朗海上封鎖等軍事任務。目前除“布什”號和“華盛頓”號航母外，“拳師”號兩棲戒備群也部署在中東。據美國《華盛頓郵報》援引多名美方官員的話報道，目前美軍在中東地區部署的總兵力約為5萬人。



自今年2月底對伊朗發起軍事行動以來，美國在中東地區基本保持至少兩艘航母的部署規模。4月下旬，美軍曾在中東同時集結“林肯”號、“福特”號和“布什”號三艘航母。美媒當時報道稱，這是2003年伊拉克戰爭後，美軍首次在中東形成三航母部署態勢。

