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德國防軍將於2027年組建首個無人機團
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2026-10-03 06:08:37
中評社北京10月3日電／新華社報道，德國國防部長皮斯托裡烏斯1日宣布，為適應現代作戰形態變化，聯邦國防軍將於2027年正式組建其首個無人機作戰團。
皮斯托裡烏斯當天在視察下薩克森州貝爾根軍事訓練區時說，這一決定基於烏克蘭戰場的經驗作出，未來地面作戰中如要取得主動，就必須掌握並運用無人系統作戰。
據介紹，該團將編配空中無人機與地面無人作戰系統，最大作戰半徑可達500公里，並將下設一個“電子戰作戰單位”。該部隊初期編制約300人，後續將擴充至約600人，其駐扎地點目前尚未確定。
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