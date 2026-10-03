澤連斯基稱烏國產FP7導彈完成首次實戰

中評社北京10月3日電／新華社報道，烏克蘭總統澤連斯基1日晚在社交媒體發文稱，由烏克蘭私營防務企業生產的型號為FP-7的戰術彈道導彈完成首次實戰。



澤連斯基稱，FP-7戰術彈道導彈接下來將進入量產階段。



據生產該導彈的“燃點”公司官網發布的信息，FP-7導彈有效載荷為200公斤，打擊距離可達250公里，該導彈使用陸基發射平台。目前正在研發的“弗蕾婭”防空系統基於FP-7彈道導彈技術。