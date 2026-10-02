鄭瑞崙獲聘海基會財經法律顧問關注臺商議題

鄭瑞崙受聘海基會財經法律顧問 中評社高雄10月2日電（作者 陳雅婷）兩岸政治情勢持續變化，臺商所面對的問題也早已不再只是早年赴大陸投資設廠時的土地、勞動、稅務與合同糾紛。隨著全球供應鏈重組、兩岸法規環境變動，以及第一代臺商逐漸進入退休與企業接班階段，跨境投資、股權安排、商事爭議、資產移轉及家族傳承等問題相互交織，對熟悉兩岸制度與實務的法律專業需求日益增加。



海峽交流基金會日前舉辦“2026大陸臺商秋節座談聯誼活動”，瑞瀛法律事務所主持律師鄭瑞崙受邀出席，並獲聘海基會第22屆“臺商財經法律顧問”。此次聘任，除延續海基會長期結合民間專業力量服務臺商的政策方向，也反映臺商法律服務已從單一爭議處理，逐漸走向跨法域、跨世代與跨境資產配置的綜合性需求。



海基會董事林富男表示，海基會此次增聘鄭瑞崙律師擔任臺商財經法律顧問，具有相當實質意義，“這表徵海基會已注意到南臺灣臺商目前所面對的，並不是單一問題，而是法規環境、企業經營、供應鏈調整、世代接班、跨境資產以及法律爭議等多重問題同時疊加，這些都需要有真正熟悉兩岸制度與臺商實務的人協助處理。”



林富男指出，南臺灣長期是傳統產業、製造業及中小企業的重要基地，不少企業早年即赴中國大陸投資，今天陸續走到第二代、甚至第三代接班階段。對這些企業而言，所面臨的已不只是“要不要投資”的問題，而是既有事業如何調整、股權如何安排、財產如何傳承，以及發生爭議時如何在不同法域中尋求適當的處理機制。



談到鄭瑞崙，林富男表示，就他長期接觸臺商與兩岸事務的觀察，“鄭律師學養豐富，服務臺商非常熱心，對兩岸法學制度及臺商實際遭遇的困境也相當熟稔。他不是只從法條看問題，而是知道企業真正碰到問題時，困難在哪裡、程序怎麼走、風險怎麼預防。以我的理解，他是一位專業、務實，而且值得臺商信賴的律師。”



鄭瑞崙的法律工作，與兩岸臺商發展軌跡有相當程度的重疊。他畢業於輔仁大學法律系、高雄大學法律研究所，並取得中國政法大學民商經濟法學博士學位。1999年取得臺灣律師資格，2009年通過中國大陸司法考試，2011年取得中國大陸律師執業資格，長期從事跨境商務投資、公司治理、企業併購、智慧財產權、家族財富傳承及兩岸民商事爭議處理。

