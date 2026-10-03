中評社北京10月3日電／中東戰地手記：美軍撤離 伊拉克傷痕難愈



“美軍離開了，我們終於等到這一天！”站在底格里斯河畔，耄耋之年的巴格達居民伊斯梅爾·穆罕默德難掩激動。



新華網報道，9月30日，美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟部隊結束在伊拉克的軍事任務，美軍在伊拉克長達20餘年的軍事存在就此終結。



這一天，伊拉克人等了太久。伊拉克政府宣布自9月30日起全國放假4天。伊拉克總理扎伊迪此前宣布，10月1日，伊拉克將開啟國家發展道路上的新篇章，屆時伊拉克將徹底擺脫所有外國軍事存在，對本國領土行使完全的國家主權。



歡呼聲無法掩蓋的，是這片土地上的滿目瘡痍。美軍在伊拉克的駐扎與撤離歷程，堪稱一部充斥著霸權邏輯、地緣博弈與安全危機的動蕩史。



2003年，美國編造“伊拉克擁有大規模殺傷性武器”這一莫須有的罪名，不顧國際社會強烈反對，繞過聯合國安理會，悍然入侵伊拉克。這場戰爭摧毀了伊拉克的國家機器，打破了既有的政治秩序和社會穩定。所謂“大規模殺傷性武器”至今未見蹤影，而數十萬無辜平民卻在連年戰火與混亂中殞命。



“美軍帶給我們的只有破壞。在被占領時期，我們失去了一切，包括尊嚴和自我價值。”伊斯梅爾·穆罕默德說。



強勢打破伊拉克原有秩序後，美國未能兌現其承諾的安全與繁榮，反而為恐怖主義的滋生提供了溫床。2011年底，迫於國內政治壓力和地緣困局，美軍匆忙撤出伊拉克。美軍留下巨大的安全真空，極端組織“伊斯蘭國”趁機發展壯大。

