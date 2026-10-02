李家超：五年規劃為市民提供更多發展機會

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月2日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超2日晚出席香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十七週年國慶文藝晚會致辭時表示，五年規劃對接國家戰略，鞏固提升香港既有優勢同時壯大新興產業、推動產業多元發展，為市民提供更多發展機會。



李家超說，七十七載砥礪前行，中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。國家綜合國力實現歷史性跨越，全面建成小康社會，民生福祉持續改善，科技創新不斷突破，國際影響力舉足輕重。“我們每一位中華兒女，都為國家取得的非凡成就深感驕傲。”



李家超表示，當前，世界百年未有之大變局加速演進，國家的強大實力、超大規模市場、高質量發展的澎湃動能，是香港最堅實的後盾。特區政府九月制定了《香港第一個五年規劃》，對接國家“十五五”規劃，主動融入和服務國家發展大局，更好把握國家高速發展給予香港的龐大機遇。



李家超強調，五年規劃對接國家戰略，鞏固提升香港既有優勢同時壯大新興產業、推動產業多元發展，為市民提供更多發展機會。經濟高質量發展，讓我們有條件持續改善民生，不斷提升市民的獲得感、幸福感。



李家超表示，在國家堅實支持下，香港會繼續發揮“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，擔當好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，在實現自身更好發展的同時，為服務國家強國建設、民族復興偉業貢｀獻香港力量。



“我在此感謝香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十七週年籌備委員會悉心籌備今晚精彩的文藝節目。”李家超說，當中的歌聲嘹亮，唱出香港同胞的愛國深情；舞步飛揚，展現香港社會的澎湃活力。



晚會由香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十七週年籌備委員會主辦，當晚在香港紅磡體育館舉行。晚會以“香江放歌·山海同慶”為主題，匯聚香港與內地文藝界陣容。

