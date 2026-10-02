鄭麗文點名徐巧芯：不要幫別人發言

中評社台北10月2日電／國民黨主席鄭麗文今天接受歷史哥專訪，對於在國民黨立法實務研討會中說“下令禁止站台邱臣遠”，稱被斷章取義，還說民眾黨主席黃國昌也知道，他也了解並尊重，更點名稱“徐欣瑩同意站台邱臣遠，只有鄭麗文反對”的藍委徐巧芯說的不是事實，要她別幫候選人發言。



NOWNEWS報道，鄭麗文在訪談中說，國民黨立法實務研討會的閉門會議是秘密會議，只有中央黨部一級主管跟“立委”參加，討論很多選舉方面的事情，但談話不可以對外轉述。但是會議一結束，馬上就有人把“邱臣遠站台與否”一事對外洩漏，她不知道為什麼，但完全是斷章取義。



鄭麗文說，關於邱臣遠站台的事情，相關討論並非昨天才發生，之前就有熱心“立委”提出建議，她沒有預設立場，但黨有黨的體制，地方選舉複雜生態有考量，所以縣黨部做了完整評估書面報告，她也回覆“立委”，當時也有“立委”跟民眾黨講，所以民眾黨主席黃國昌也知道，這已經是好幾週前的事了。



鄭麗文指出，她也跟黃國昌報告過，也讓黃國昌了解國民黨的決策，為何做這樣的決定，也感謝黃國昌的諒解，他也了解跟尊重。



鄭麗文表示，立法實務研討會中提到這個事情，是對整個局面有些溝通，溝通過程也很愉快並達成共識，中間也有舉例，所以談到邱臣遠的事情。



鄭麗文強調，她做為黨主席，一定要考慮所有選民觀感，要符合黨內提名制度，對於友黨，一定開誠布公，但每個選區跟人都有不一樣考量，不一定可以做到每個人都滿意，但還是要回到為何要藍白合，就是希望大選贏。



鄭麗文說，這兩天她看新聞覺得啞然失笑，因為那並不是當時黨團討論重點，為何會被特別拿出來講，她覺得有點遺憾，因為被斷章取義後，又拿來炒作藍白在竹北的議題，她覺得沒有這個必要。



鄭麗文更點名徐巧芯，說“有關邱臣遠站台的事情，其實徐欣瑩同意，只有鄭麗文反對”，這也不是事實，如果有誤會、消息來源有問題，她也在這鄭重澄清，大家盡量不要幫別人發言，候選人有自己的發言體系，更何況有時候會跟事實有落差，讓人家又有見縫插針、擴大想像繼續作文章，對大局沒有幫助。