徐巧芯：從未透露內部發言　遵黨主席指示辦理

中評社台北10月2日電／國民黨“立委”徐巧芯2日接受媒體聯訪時回應，她從未向外透露黨團內部的發言，媒體寫的內容是怎麼樣，可能還是要去問當事人。她也很感謝黨中央可以把竹北站台與否的事情講清楚，如果主席在這方面有新的見解或看法，一定都會遵照黨主席的指示辦理。



民眾黨竹北市長參選人邱臣遠日前與多名國民黨“立委”同桌餐敘，照片曝光後引發議論。有“立委”轉述，國民黨主席鄭麗文在上月29日黨內會議中明確表示“竹北不可以幫邱臣遠站台”。鄭麗文2日鄭重否認，外洩內容完全斷章取義。



鄭麗文指出，“徐欣瑩同意，是鄭麗文反對”說法不是事實，若徐巧芯有誤會，消息來源有問題，自己也鄭重澄清。鄭麗文也呼籲“大家儘量不要幫別人發言，尤其是候選人”，候選人有他自己的發言體系，儘量不要去代表候選人發言，更何況有時候可能跟事實會有一點落差，這個會讓人家又在這中間有見縫插針，又有擴大想像，又可以在這邊繼續的去做文章，這對大局是沒有幫助。



鄭麗文強調，內部會議是不能轉述的，提到邱臣遠的這句話是“斷章取義”。她沒有預設立場，但黨有黨的體制，幾週前她已親自跟民眾黨主席黃國昌說過以及為什麼做這樣的決定，黃也了解，她也感謝黃對國民黨的尊重。



中時新聞網報道，國民黨“立委”徐巧芯2日接受媒體聯訪時回應，最近很多人在擔心藍白合，包含媒體朋友也會問，她是盡她所知道的事實來跟大家報告，藍白合的過程當中很多人都在努力，也持續努力，國民黨要團結、藍白合作不分裂，就是原則跟方向，她更在乎“立法院”今年有這麼多兄弟姊妹參選縣市長，能不能夠得到更足夠多的支持，在這點上她會繼續努力。



徐巧芯指出，黨團內部的發言她從未向外透露，媒體寫的內容是怎麼樣，可能還是要去問當事人。如果新聞寫的是錯誤的，是可以幫竹北開放站台的情況，也需要黨中央明確給予指示。



徐巧芯也很感謝黨中央可以把竹北站台與否的事情講清楚，一旦講清楚，就知道竹北是例外的選區，也會避免“立委”兄弟姊妹被邀請時不小心踩雷。如果主席在這方面有新的見解或看法，一定都會遵照黨主席的指示辦理。