香江放歌紅館同唱　香港同胞慶國慶晚會舉行

主禮嘉賓與全港約5000名觀眾現場觀看了晚會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月2日電（記者 盧哲）以“香江放歌.山海同慶”為主題的香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十七週年國慶文藝晚會10月2日晚在紅磡香港體育館舉行。



晚會由香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十七週年籌備委員會主辦，民政及青年事務局及民政事務總署協辦。



香港特區行政長官李家超伉儷、全國政協副主席梁振英伉儷、中央政府駐港聯絡辦主任周霽、外交部駐港特派員公署特派員崔建春伉儷 、中央政府駐港國家安全公署副署長陳楓 、解放軍駐港部隊政治工作部主任朱宏少將、前行政長官曾蔭權伉儷、前行政長官林鄭月娥、政務司司長陳國基伉儷、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國伉儷、香港同胞慶祝國慶籌委會執行主席蔡冠深博士等嘉賓，與全港約5000名觀眾現場觀看了晚會。



中國人民解放軍駐香港部隊儀仗隊的持旗手持國旗進場，隨後全場奏唱國歌，晚會揭開序幕。主禮嘉賓上台致詞。



李家超表示，當前，世界百年未有之大變局加速演進，國家的強大實力、超大規模市場、高質量發展的澎湃動能，是香港最堅實的後盾。特區政府九月制定了《香港第一個五年規劃》，對接國家“十五五”規劃，主動融入和服務國家發展大局，更好把握國家高速發展給予香港的龐大機遇。他強調，五年規劃對接國家戰略，鞏固提升香港既有優勢同時壯大新興產業、推動產業多元發展，為市民提供更多發展機會。經濟高質量發展，讓我們有條件持續改善民生，不斷提升市民的獲得感、幸福感。



周霽表示，香港今年制定了首份五年規劃，主動對接國家的“十五五”政策，對深入推進一國兩制實踐具有里程碑意義，相信在中央支持及特區政府帶領下，社會各界一定能群策群力，落實好規劃的綱要。



梁振英表示，充分認識和準確把握好香港在新時代國家發展中的地位、優勢和作用，就可以為香港開拓新的發展空間。他舉例，國家建設海洋強國需要的不只是船隊和碼頭，更要海事法律、船舶融資、海事保險等高端服務；而商業航天需要的不僅是理科人才，還需要航天法律、航天融資和航天保險的文科人才。航海航天服務都有非常龐大的內地市場，只要我們深入認識、精準對接，執行到位，就可以為香港的青年人提供全新的、潛力大和收入高的航海航天寫字樓職位，同時為國家貢獻香港新的所長。



持續約一小時的晚會，節目編排涵蓋流行音樂、傳統粵劇、舞蹈、魔術及雜技等多種形式，兼具家國深情與創新元素。由鋼琴演奏、學生與企業合唱《今天是你的生日》率先登場。

