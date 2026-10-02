陸克文：中美戰略穩定模式想讓對台軍售更難

陸克文認為，中國尋求中美關係穩定最大化模式 亞洲協會視頻 中評社華盛頓10月2日電（記者 余東暉）澳大利亞前總理陸克文(Kevin Rudd)稱，中國正在尋求中美關係穩定最大化的模式，目的是令美方出現意外事件的可能性最小化。表現在台灣問題上，中方就是想讓美方更難打破對台軍售的僵局--將美國納入戰略穩定模式，就是想讓美方知道，要想保持美中關係穩定，就要停止或者暫停對台軍售。



華府“習特會”之後，美國智庫亞洲協會日前舉辦線上研討會，探討今後一段時間中美關係的走勢。現任亞洲協會主席的陸克文指出，中國尋求穩定最大化的模式，意味著中國想要一個在戰略層面和由兩個領導人之間的關係所驅動的對美外交，爭取從現在到明年，從美國可能出現衝擊中美關係的意外事件的可能性最小化。



在經貿問題上，陸克文分析，中國不想要關稅擴大化給經濟帶來新的不確定性。中國尋求美方放鬆技術管制，而美方要中國取消在關鍵礦產上做出反制。中方想要就此達成“公平交易”，但是到目前為止，中方尚未達成這個目標。



在安全問題上，陸克文認為，中方不想其外部戰略環境出現進一步的意外，主要是在台灣問題上。最近兩次峰會的目的就是想讓美方更難打破對台軍售的僵局。這仍是個懸而未決的問題，因為兩位領導人今年還有兩次見面的機會。



陸克文指出，中方想將美國納入這種穩定模式，就是想讓美國知道，如果想要保持美中關係的長期穩定，就應當停止對台軍售，或者至少在相當長的時間內暫停對台軍售。