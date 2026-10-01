抵台的兩架F-16V　竟然沒裝電戰系統

台灣向美國採購的首批兩架F-16V BLK70戰機抵達台東空軍志航基地。(照:賴清德臉書) 中評社台北10月3日電／台灣新採購的首批兩架F-16V戰機2日飛抵台東志航基地，但是該批戰機尚未裝配內建“蝮蛇之盾”的電戰系統。前“立委”郭正亮表示，他聽到一種說法，新的電戰系統裝不上去，跟舊的系統不相合。



中時新聞網報道，郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，兩架F-16V到台灣之後，結果發現電戰系統沒裝，電戰系統如果沒裝，等於起飛上去沒有戰力。他表示，他聽到一種說法，新的電戰系統裝不上去，跟舊的系統不相合。他本來聽到的是F-35，美國大概在兩個月前做了6架F-35，沒有裝電戰系統，但沒想到連F-16V都這樣。



他接著指出，是洛克希德馬丁委外做電戰系統的那間公司出了問題，它們尺寸不能相合，這是很離譜的事，所以F-35，美國也在罵。可是他真的沒想到，居然連F-16V都這樣。現在要等電戰系統做好，再裝上去。



媒體人陳揮文表示，電戰系統是掛在F-16V機腹的下面，但這次電戰系統沒有來，有媒體問“國防部長”顧立雄，電戰系統何時可以完成？顧立雄也講不出來，因這不是顧立雄可以決定的，這個控制在美國手上，他只能講軟硬體都在測試。可是我們買的是66架，2023年就應該給我們，現在是2026年；還有你沒有電子作戰系統，給我們飛機做什麼？