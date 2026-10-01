陳佩琪嗆賴清德：敢保證家人無海外置產？

陳佩琪。（中評社 資料照) 中評社台北10月3日電／柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲被關押一年，身體上有一些不可逆的變化，讓她憤恨難平。她嗆“賴總統、賴暴君”，“你的‘第一夫人′、潛在未來可入籍美國的兒子和已經是美國人的孫子”，請問他們有和收入不相襯的海外置產嗎？敢不敢公布出來呢？要是敢出來拍胸脯說沒有，也沒把財產置第三人名下，“那我把我的台北市長選票投給洋流”！



陳佩琪說，柯文哲被關押一年，回歸人群也一年左右，思緒是逐漸回復了，但還是有身體上一些不可逆的變化，現在回想導致他這樣的原因，還是讓她憤恨難平。



她表示，要去國際記者會大聲對外媒說出“台灣在民進黨主政下的殘暴迫害事實”，在此也要問這位“賴總統、賴暴君”，上台沒多久就抓柯文哲關了一年，“請問有查到我們全家有國內外非法帳戶嗎？例如瑞士銀行和什麼開曼群島的，或有海角七億嗎？”“查了我們兩年多了，我們有海外房子嗎？”



她並質疑賴清德，“你的‘第一夫人′、潛在未來可入籍美國的兒子和已經是美國人的孫子，請問他們有和收入不相襯的海外置產嗎？”“你敢不敢公布出來呢？像我一樣出來說沒有嗎？你要是敢出來拍胸脯說沒有，也沒把財產置第三人名下，那我把我的台北市長選票投給洋流！”她最後也酸一句，“別像保證吳乃仁清白一樣說說好玩的！”

