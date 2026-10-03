俄稱打擊烏基礎設施　烏稱襲擊俄煉油廠

中評社北京10月3日電／央視新聞客戶端消息，俄羅斯國防部10月2日通報稱，俄軍當天凌晨打擊了為烏軍服務的基礎設施和海上船只。通報說，俄軍打擊了烏南部敖德薩州伊茲梅爾港一處接收、儲存、運輸軍用物資和燃料的設施。俄軍還打擊了一艘運送烏軍軍用物資的幹貨船、一座為烏軍提供後勤保障的公路鐵路橋，以及基輔州一座變電站。過去24小時，俄軍還控制了哈爾科夫和蘇梅地區的三個居民點。

