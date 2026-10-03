【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
直擊中國海軍航空兵某部跨晝夜飛行訓練
http://www.CRNTT.com
2026-10-03 06:44:37
中評社北京10月3日電／中國軍網報道，近日，中國海軍航空兵某部嚴密組織多機型跨晝夜飛行訓練，錘煉部隊複雜電磁環境下全天候作戰能力和快速保障能力。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
鏖戰晝夜！直擊中國海軍航空兵某部飛行訓練
(2026-09-24 09:43:49)
中國海軍航空兵某部開展多科目飛行訓練
(2026-09-21 09:12:08)
中國海軍航空兵某部開展多科目飛行訓練
(2026-09-20 10:48:59)
直擊中國海軍航空兵某團組織跨晝夜飛行訓練
(2026-09-13 07:50:37)
中國海軍航空兵某部組織飛行訓練
(2026-09-09 10:56:37)
中國海航某部聯合友鄰部隊組織跨晝夜反潛訓練
(2026-08-27 08:16:08)
中國海軍航空兵某團開展飛行訓練
(2026-08-11 10:01:32)
中國海軍航空兵某團組織無人機夜間偵察訓練
(2026-08-02 07:33:47)
中國海軍航空兵開展慶建軍99周年系列活動
(2026-07-31 08:40:13)
中國海軍航空兵某部聯合潛艇部隊開展對抗訓練
(2026-07-15 10:25:41)