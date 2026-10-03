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直擊中國海軍航空兵某部跨晝夜飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-10-03 06:44:37
　　中評社北京10月3日電／中國軍網報道，近日，中國海軍航空兵某部嚴密組織多機型跨晝夜飛行訓練，錘煉部隊複雜電磁環境下全天候作戰能力和快速保障能力。
 


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