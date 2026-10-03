也門胡塞武裝稱24小時內遭沙特空襲94次

中評社北京10月3日電／央視新聞客戶端消息，當地時間2日晚，也門胡塞武裝對外發布聲明稱，在過去24小時，沙特對胡塞武裝控制區實施了94次空襲，目標覆蓋薩那省、薩達省、塔伊茲省、哈傑省，阿姆朗省、伊蔔省多地並造成人員傷亡。9月3日局勢升級以來，沙特一共發動了1350次空襲和導彈襲擊。