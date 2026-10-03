美“撞山”核潛艇明年夏天再入役

中評社北京10月3日電／據參考消息網引述美國“戰區”頻道網站9月28日報道，美國海軍最珍視的“海狼”級核動力攻擊潛艇之一“康涅狄格”號(如圖)重新入役的日期已推遲至明年夏天。這艘潛艇2021年在南海撞上一座海底山，嚴重受損，尤其是其艇艏。



據報道，海軍此前希望在今年年底前完成修復，目前還正在制訂讓這艘潛艇2031年退役的計劃。這意味著它將只能再服役四年，然後徹底退役。



一名海軍官員說：“‘康涅狄格’號目前正在皮吉特灣海軍造船廠和中級維護基地進行複雜的‘延長幹船塢指定受限可用性’大修。目前的工作包括結構和系統修復以及所需的壽命周期維護。海軍為本次大修設定的目標完成日期是2027年夏天。”



“康涅狄格”號是1997至2005年間入役的三艘“海狼”級潛艇中的第二艘，其他兩艘分別是“海狼”號和“吉米·卡特”號。



與目前海軍庫存中的其他潛艇相比，“海狼”號和“康涅狄格”號具有先進作戰能力。海軍利用這三艘“海狼”級潛艇執行各類專項任務。



2021年10月，在撞上海底山後，“康涅狄格”號潛艇先是艱難駛向關島，隨後前往南加州的聖迭戈，最後北上抵達皮吉特灣，此後一直停靠於此。



“戰區”頻道網站過去對“康涅狄格”號的報道強調，對海軍三艘“海狼”級潛艇開展重大修復存在特殊複雜性。

