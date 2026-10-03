俄一架圖-95MS戰略轟炸機墜毀

中評社北京10月3日電／據參考消息網引述俄羅斯《莫斯科共青團員報》網站9月29日報道，一架圖-95MS戰略轟炸機29日在阿穆爾州執行訓練飛行時墜毀。據俄羅斯國防部消息，機上6名機組人員死亡，1人受傷。



據悉，該轟炸機執飛時未攜帶彈藥。圖-95MS可搭載6枚Kh-101或Kh-102(帶核彈頭)巡航導彈。



目擊者稱，飛機在從阿穆爾州烏克蘭卡空軍基地起飛過程中墜毀。初步數據顯示，事故原因為發動機故障。該飛機共有4台渦輪螺旋槳發動機。若飛行中單台發動機出現故障，飛機仍可依靠其餘三台繼續飛行。但在起飛階段，即便只有一台發動機故障也可能釀成慘劇。推力不足會導致飛機迅速失去高度。



據報道，29日起飛時墜毀的這架圖-95MS戰略轟炸機，未能上升至機組人員逃生所需的必要高度。



圖-95MS沒有為機組配備彈射座椅，採用另一套應急離機系統。前部密封座艙的逃生艙門位於前起落架艙內。座艙地板為傳送帶式設計，配有抓手，可將飛行員座椅輸送至應急艙門。該系統運作的前提，是放下前起落架。



即便機組嘗試逃生、從艙門離開座艙，飛行員也沒有足夠高度開傘。圖-95MS戰略轟炸機起飛離地時速度約為260至280公里/小時，具體數值受飛行重量、重心和氣象條件影響。

