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沙特主導聯軍稱攔截3枚也門胡塞武裝導彈
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2026-10-03 07:22:17
沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基（資料圖）
中評社北京10月3日電／新華社報道，沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基2日在社交媒體上說，多國聯軍當天攔截並摧毀也門胡塞武裝針對沙特西南部城市海米斯穆謝特發射的3枚彈道導彈。
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