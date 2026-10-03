G20貿易部長會議在美國密爾沃基舉行

9月30日至10月1日，二十國集團（G20）貿易部長會議在美國密爾瓦基舉行。（圖源：商務部網站） 中評社北京10月3日電／9月30日至10月1日，二十國集團（G20）貿易部長會議在美國密爾沃基舉行。G20成員及嘉賓國（波蘭）貿易部長或代表與會。各方就美方設置的反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題交換意見。會議就糧食議題達成聯合聲明，未就其他議題形成成果文件。中華人民共和國國際貿易談判代表（正部長級）兼商務部副部長李成鋼出席會議並發言。



據央視新聞消息，李成鋼表示，習近平主席深刻指出，G20應秉持人類命運共同體理念，在經濟、貿易等領域凝聚國際共識，完善全球治理。面對單邊主義持續衝擊，中方呼籲G20成員踐行多邊主義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同維護和加強最惠國待遇原則這一基石，為全球貿易注入穩定性和可預見性。G20應以集體行動維護開放秩序，以可持續發展縮小全球鴻溝，以數智合作釋放增長動能。



李成鋼指出，糧食安全事關人類生存和國家社會穩定，中方為全球糧食安全作出了積極貢獻，G20成員應積極降低貿易壁壘，共同維護糧食產供鏈穩定暢通。中方始終堅持以人民為中心的發展思想，高度重視勞動者權益保護，呼籲各方深挖貿易潛力，創造更多高質量就業崗位，確保增長成果普惠共享。關於產能議題，應從全球視角開展全面客觀動態分析，多探討合作而非製造對立。中方願同各方積極開展產業政策對話合作，通過加強政策協調增進互信，共促全球產業健康可持續發展。中方堅決反對以應對產能過剩、消除強迫勞動為由行單邊主義、保護主義之實。



會議期間，李成鋼還分別與美國、歐盟、沙特阿拉伯、俄羅斯、巴西、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亞、韓國、波蘭等代表團團長舉行雙邊會見或簡短會談。