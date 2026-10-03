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特朗普：美伊戰事將“很快結束”
http://www.CRNTT.com   2026-10-03 12:33:19
　　中評社北京10月3日電／據新華社報道，美國總統特朗普2日稱，與伊朗的戰事將“很快結束，伊朗永遠不會擁有核武器”。


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