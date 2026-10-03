美日計劃在日部署反艦導彈　刺激中方

中評社北京10月3日電／10月2日，美軍將在本月實施的日美聯合軍事演習“利劍”中，把最新型反艦導彈發射裝置“NMESIS”部署到日本最西端的沖繩縣與那國島（與那國町）。這將是NMESIS首次部署於與那國島，屆時不會實際發射。



綜合鳳凰網、彭博社及日本共同社報道稱，此舉可能意在遏制中國，或將刺激中方。



去年7月，美軍在沖繩首次部署NMESIS，並投入到漢森軍營（位於金武町等地）的訓練中。在同年9月實施的美軍與日本自衛隊聯合訓練“堅毅之龍”中，該系統還部署於沖繩縣石垣島的陸上自衛隊駐地。



同日也報道稱，美國軍方計劃在本月晚些時候舉行的一次大型訓練演習中，首次向靠近中國台灣地區的日本島嶼部署先進的反艦導彈系統，此舉可能會引起中方的憤怒。



報道稱，與那國島位於台灣島以東僅110公里處，是日本距離台灣島最近的地點。如果日本將導彈系統和其他裝備（例如電子戰車輛）部署到與那國島進行訓練，這將標誌著日本在該島舉行的軍事演習級別較以往有所提升。



今年4月，日本沖繩縣與那國町町長還曾與日本防衛大臣小泉進次郎會面，表示同意防衛省在與那國町部署防空導彈部隊的計劃。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆答記者問時表示，中方對有關動向高度關切。日方打著“防禦”“反擊”的幌子，在毗鄰中國的有關地區加強導彈等一系列進攻性武器裝備部署，實際上是打造軍事對抗的前沿要塞，威脅地區和平穩定。



“我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾、謹言慎行。國際社會必須高度警惕，堅決遏制日本加速‘再軍事化’和‘新型軍國主義’成勢。”郭嘉昆說。