最新民調：中國影響力在拉美首次反超美國

中評社北京10月3日電／10月2日公布的一項針對17個拉丁美洲國家公民的年度民意調查顯示，拉美人認為，中國對世界的影響比美國更為積極。



據法新社消息，2026年拉美晴雨表調查顯示，自1995年起進行年度調查以來，中國首次被視為比美國更積極的力量。



據調查結果，57%的拉美人認為，美國具有積極影響，低於2020年的60%。



與此同時，65%的受訪者認為中國具有積極影響，比六年前的48%大幅上升。



報告總結道，根據數據，“中國在拉丁美洲的影響力比美國更大”。



報告提到，除哥斯達黎加和多米尼加共和國外，其他受訪拉美國家均認為中國影響力比美國更積極。



不過，美國仍然比中國更受歡迎，63%的人表示他們對美國仍有好感，中國為58%。但與2024年相比，美國的支持率明顯下降，當時為73%。



法新社稱，特朗普第二任期後，拉美民眾對美國日益不滿。特朗普公開宣稱希望對拉丁美洲實行霸權，這是他所謂的“唐羅主義”的一部分。“唐羅主義”將特朗普的名字與美國第五任總統門羅的名字結合起來，門羅在兩個多世紀前宣布拉丁美洲是美國的專屬勢力範圍。



據介紹，總部位於智利的拉丁美洲晴雨表（Latinobarometro）是一個非營利組織。該機構調查當地民眾對一系列問題的意見，從民主到經濟、安全和移民。2026年的調查基於5月7日至6月17日期間在17個國家進行的約19200次面對面訪談，誤差率為1%。