美軍突增兵中東　第三艘航母啟程

美“羅斯福”號航母（央視新聞截圖） 中評社北京10月3日電／當地時間1日，多家美媒爆料稱，美國正向中東地區增派兵力，包括第三個航母戰鬥群和多艘兩棲作戰艦艇，共搭載近1萬名美軍。美國總統特朗普當天聲稱，11月美國中期選舉後，他可能下令對伊朗發動更猛烈打擊。分析人士認為，特朗普政府此時增兵有多重考量，包括在談判進程中進一步向伊朗施壓，以及為潛在的大規模軍事打擊作準備。與此同時，伊朗官員透露，若美軍再次發動襲擊，伊方考慮擴大反擊範圍，甚至可能將戰線延伸至中東以外地區。



據大公報報道，美媒1日援引匿名美國官員的話報道稱，五角大樓正向中東增兵，“羅斯福”號航母戰鬥群已於9月27日悄悄駛出位於加州聖迭戈的母港，預計最快10月底進入中東海域；由3艘艦艇組成的“馬金島”號兩棲戒備群則於9月28日啟程。這些艦艇共搭載近1萬名美軍，包括超過7000名海軍官兵和大約2000名海軍陸戰隊員。



美國目前在中東部署約20艘海軍艦艇執行對伊朗海上封鎖等任務，包括“布什”號和“華盛頓”號兩個航母戰鬥群。若“羅斯福”號與它們會合，將是今年4月以來，美國首次在該地區部署3艘航母。不過，也有分析認為，“羅斯福”號航母抵達中東後，“華盛頓”號可能會返回位於日本的母港，美軍在中東仍將維持雙航母配置。



美軍難掩“雙重透支”



分析人士認為，美國此時向中東增兵有多重考量，其中之一是在談判進程中向伊朗施加軍事壓力。美伊雙方代表近日曾就霍爾木茲海峽通航等問題進行間接會談，但未能談攏。特朗普1日稱，他拒絕了伊朗關於重開海峽的提議，因為該提議“不夠好”。未來一段時間，美伊之間的外交接觸或將持續。



美國的另一重考量是為潛在的大規模軍事打擊作準備。特朗普1日威脅稱，11月美國中期選舉後，他“有可能”下令對伊朗發動更猛烈打擊。另據美國官員和消息人士透露，近幾周，美國已向沙特阿拉伯和卡塔爾部署兩套“愛國者”反導系統，用於保護當地的油氣生產設施。美媒指出，美國重啟對伊朗軍事行動，需要沙特允許其使用領空。如果沙特覺得能源設施得不到保護，就“不太可能”配合美軍。

